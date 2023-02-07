Штрафы за несвоевременную регистрацию налоговых накладных снизили
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым уменьшил в 2 – 3 раза суммы штрафов за несвоевременную регистрацию налоговых накладных и/или расчетов корректировки к ним.
Штрафы снизили
На период действия военного положения и в течение шести месяцев после его отмены за нарушение налогоплательщиками НДС предельного срока регистрации НН/РК устанавливаются уменьшенные размеры штрафов.
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- 2% суммы НДС – в случае нарушения срока до 15 календарных дней
- ️5% – за нарушение срока от 16 до 30 дней
- ️10% – от 31 до 60 дней;
- 15%– от 61 до 365 дней
- ️25% – на 366 и более календарных дней
Также продлены сроки регистрации налоговых накладных на 3 – 5 дней.
Нардеп Ярослав Железняк и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, инициировавший изменения, отметил, что норма вступит в силу через день после опубликования.