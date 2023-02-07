Штрафи зменшили

Тож на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його скасування за порушення платниками податків ПДВ граничного строку реєстрації ПН/РК встановлюються зменшені розміри штрафів.

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️2% суми ПДВ – у разі порушення строку до 15 календарних днів

️5% – за порушення строку від 16 до 30 днів

️10% – від 31 до 60 днів;

15% — від 61 до 365 днів

️25% – на 366 і більше календарних днів

Також продовжено терміни реєстрації податкових накладних на 3 – 5 днів.

Нардеп Ярослав Железняк та перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, який ініціював зміни зазначив, що норма набуде чинності через день після опублікування.

Зверніть увагу! Операційний день для реєстрації ПН/РК подовжено з 00:00 до 24:00. Якщо у визначені терміни платнику не надходить квитанція з рішенням, ПН автоматично буде реєструватися в Єдиному реєстрі.