Штрафи зменшили
Тож на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його скасування за порушення платниками податків ПДВ граничного строку реєстрації ПН/РК встановлюються зменшені розміри штрафів.
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- ️2% суми ПДВ – у разі порушення строку до 15 календарних днів
- ️5% – за порушення строку від 16 до 30 днів
- ️10% – від 31 до 60 днів;
- 15% — від 61 до 365 днів
- ️25% – на 366 і більше календарних днів
Також продовжено терміни реєстрації податкових накладних на 3 – 5 днів.
Нардеп Ярослав Железняк та перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, який ініціював зміни зазначив, що норма набуде чинності через день після опублікування.