Штрафы за отсутствие страховки на авто: объяснение от МВД по автофиксации
В украинском инфопространстве распространяется информация о наложении штрафов на водителей за отсутствие страхового полиса, которое будут выявлять с помощью дорожных камер автофиксации.
Закон о страховании принят
У МВД заявили, что это не соответствует действительности. Детали рассказывает 24 Канал.
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С января 2025 года в Украине вступил в силу новый закон о страховании, который позволяет проверять страховые полисы с помощью камер, установленных на транспортных средствах.
Однако внедрение автоматических штрафов, связанных с этой нормой, тормозится отсутствием правовой базы.
Для этого необходимо внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и соответствующие подзаконные акты.
Техническая неготовность
В МВД объяснили, что камеры еще не адаптированы для фиксации именно этого нарушения.
Ведомство работает над техническими и нормативными вопросами. В случае введения такой системы, гражданам будет сообщено заранее через официальные источники,
– говорится в сообщении.
Важно. Полис страхования, по-прежнему, проверяют во время остановки транспортного средства полицейскими. Отсутствие "страховки" грозит штрафом 450 гривен.