За работу с Россией: шведская ассоциация футбола прекращает работу с одним из главных спонсоров

Некоторые крупные бренды, несмотря на войну, остаются в России и продолжают платить налоги оккупантам. Репутационные потери из-за такой позиции уже дают о себе знать.

Гигант Mondelez International, специализирующийся на производстве шоколада и сладостей, еще не хочет прекратить работу на территорию России. В результате компания понесла большие репутационные потери, ведь поддержка оккупантов – совсем не то, что нужно цивилизованному миру.

Читайте также Украина передала партнерам список 36 российских компаний ВПК, с которыми Запад до сих пор сотрудничает

Отказ шведов от футбольного спонсора

Шведская футбольная ассоциация (SvFF) сообщила о том, что отказывается от работы с одним из давних спонсоров, брендом шоколада Marabou, принадлежащего американскому Mondelez International. Причина – продолжение деятельности компании в России.

Этот случай беспрецедентный, ведь SvFF работала с Marabou более 20 лет. Шведская ассоциация не понимает, как можно работать в России после того, как зарегистрировано более 90 тысяч военных преступлений россиян в Украине.

После этого возросло давление на немецкую и французскую ассоциацию футбола, которые продолжают работать Mondelez International. Уже 80 организаций со всего мира объединились в коалицию, чтобы вынудить их сделать этот шаг.

Напомним, 25 мая НАПК внесло Mondelez International в список спонсоров войны. Известный бренд шоколада не только остался работать в России, но и существенно увеличил там прибыль, а значит и выплаты в российский бюджет.

Mondelez International ранее обещала сократить все виды деятельности в России, но пока реальность отличается от обещаний.