Могут быть такие налоги как в Польше: подойдет ли Украине новая система налогообложения

В конце декабря 2023 года Правительство во время заседания утвердило Национальную стратегию доходов на 2024 - 2030 годы. Таким образом, система налогообложения в Украине должна измениться. Скорее всего, в качестве примера возьмут модель Польши. Но подойдет ли это украинским предпринимателям, выяснял 24 Канал.

Модели налогообложения в Украине

На сегодняшний день в Украине работает 2 системы налогообложения предпринимателей: упрощенная и общая.

В упрощенной системе размер единого налога другой, чем в общей. Также есть некоторые ограничения по количеству работников и видов деятельности. Это все зависит от группы, к которой принадлежит физическое лицо предприниматель (ФЛП).

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Относительно общей системы, то ее преимуществом над упрощенным является то, что уплата налогов происходит от прибыли, а не совокупного дохода предпринимателя. Следовательно, если прибыль отрицательная, то налоги не уплачиваются.

Справка: выручка от дохода отличается формулой: прибыль = доход – разрешенные расходы.

Впрочем, в Минфине рассматривают изменения по налогообложению ФЛП. Речь идет об изменении на польскую систему. Как рассказал 24 Каналу бухгалтер Михаил Смокович, стратегия доходов в Украине уже принята, и в ней есть определенные шаги, которые следует предпринять в течение следующих 5 лет.

Михаил Смокович Бухгалтер, эксперт по ведению ФЛП Это сделано для того, чтобы собирать больше налогов. У нас есть упрощенная система налогообложения, которая платит очень мало налогов.

Изменения могут оказать положительное влияние на экономику

Как говорит Михаил Смокович, в Украине наименьшие налоги по упрощенной системе в Европе и не только. Именно поэтому будут произведены действия, которые будут увеличивать состав налогов, чтобы вывезти предпринимателей из тени. Кроме того, это будет сделано для того, чтобы предприниматели могли работать только официально и получать доход.

Все, что есть в стратегии на ближайшие 5 лет, будет постепенно, возможно, внедряться, обсуждаться, что-то могут и не внедрить. Сейчас у нас начнется огромная дискуссия, что можно делать, а что нет. Потому что есть предприниматели со своими интересами, есть государство, и есть МВФ, которые ставят определенные требования,

– замечает Смокович.

Что планируют сделать:

2 группы ФЛП не будет существовать. Следовательно, эта группа будет объединена с 3 группой ФЛП.

Для того чтобы открыть бизнес, нужно будет дополнительно просто зарегистрировать открытый счет в банке, и все средства, которые на этот счет будут зачисляться, будут считаться доходом предпринимателя и соответственно, когда будет закрываться счет, будет закрываться и сам ФЛП.

С этого дохода не будет уплачиваться 5%. Есть вероятность, что процент налога будет зависеть от лимита дохода, то есть до 1 миллиона – это 5%, а свыше 1 миллиона – 7% в зависимости от вида деятельности.

Я вижу много шагов, направленных на то, чтобы максимально легализовать деятельность бизнеса. Это ведение учета остатков, это опять же раскрытие банковской тайны, чтобы не мог бизнес работать безналично, то есть "в тени",

– говорит эксперт.

Как прогнозирует Смокович, такие изменения положительно повлияют на экономику, ведь чем больше дохода будет идти "в белую", тем больше будет выплачиваться налогов. Следовательно, будет больше поступлений от бизнеса в бюджет, соответственно Украина сможет сама себя обеспечивать.

Другая сторона медали

Западные партнеры пытаются сделать так, чтобы Украина стала сама себя обеспечивать.

В то же время экономист Олег Гетман в разговоре с 24 Каналом критикует возможные изменения налогов в Украине.

Олег Гетман Координатор экономических групп Экономической экспертной платформы К счастью, это лишь стратегия, которая в нашей стране выполняется обычно на 30 – 40%. Поэтому мы как эксперты, как аналитический центр надеемся, что эти ужасные пункты об "упрощенке", об открытии банковской тайны, а также ряд других ужасных пунктов, так и останутся на бумаге в стратегии и никогда не будут реализованы.

Гетман объяснил, чем нынешняя упрощенная система налогообложения лучше для украинского предпринимателя.

Она прежде всего предусматривает то, что действительно соответствует реалиям. Кроме того, она нравится предпринимателям и поэтому она реально постоянно растет, дает старт для нового бизнеса,

– добавляет он.

Основные преимущества украинской "упрощенки":

полное отсутствие товарного учета и сумасшедшего бухгалтерского учета,

для 1 группы ФЛП отсутствие РРО (расчетный регистратор операций), умеренные ставки,

для 3 группы ФЛП 5% единого налога,

для 1 и 2 групп – фиксированный единый налог.

Что предусматривает польская "упрощенка":

Дифференцированные ставки примерно от 3% до 17% в зависимости от вида деятельности. Следовательно, такие инновационные отрасли как IT, R&D (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) и тому подобное будут по высоким ставкам – 15 – 18%.

Это абсолютно неадекватно, это не соответствует нашим реалиям. В Украине, по сравнению с Польшей или Чехией, так отсутствуют определенные преимущества. Это верховенство права, защита прав собственности, качественные государственные услуги, дешевое кредитование по несколько процентов в год. То есть у нас вообще отсутствуют какие-либо преимущества и единственное преимущество, которое у нас было, это в этих немного более низких ставках налогов,

– говорит Олег Гетман.

Изменения в системе налогообложения станут возможны только после того, как Украина по качеству развития институтов не будет уступать другим европейским странам. А это будет измеряться рейтингом мирового банка.

Что говорят в Минфине

Подытоживая эксперт говорит, что если Украина будет хоть немного похожа на самые слабые страны Европы, такие как Чехия, Словакия и вообще не говоря даже о Польше, к которой просто пропасть по уровню развития, тогда можно будет говорить об изменениях.

О том, что Минфин уже рассматривает реформу упрощенной системы налогообложения, сообщила заместитель министра финансов Светлана Воробей на мероприятии Центра экономической стратегии. За основу взяли налогообложение малого и среднего бизнеса Польши.

Светлана Воробей Заместитель министра финансов В Польше существует дифференцированная система, там достаточно много ставок – от 2 до 20%. Они меняются иногда, в зависимости от экономики.

Заместитель Воробей говорит, что самые высокие ставки в Польше накладываются на ту деятельность, которая имеет наименьшую затратную часть, то есть оказание услуг и виды деятельности, которые используются для подмены трудовых отношений гражданско-правовыми или отношениями с ФЛП.

У Минфина уже есть приблизительный список ставок. Эти показатели должны обсудить с бизнесом.

Это не будет вноситься одномоментно, а будет широко обсуждаться с бизнесом. Это будет публичный процесс,

– заметила Светлана Воробей.

Впрочем, не стоит ожидать изменений уже, отмечают в Минфине. Новое налогообложение – это лишь далекая перспектива и говорить о каких-то конкретных ставках пока рано. Кроме того, для внедрения системы как в Польше, следует сначала переформировать Государственную налоговую службу.

Какие украинцы сейчас платят налоги

Размеры Единого социального взноса (ЕСВ), уплачиваемые ФЛП по упрощенной системе, и ставки единого налога, с 1 января изменились:

1 группа ФЛП – ЕСВ составляет 1 562 гривны ежемесячно, ЕП – 302,80 гривны (не более 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2024 года);

– ЕСВ составляет 1 562 гривны ежемесячно, ЕП – 302,80 гривны (не более 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2024 года); 2 группа ФЛП – ЕСВ составляет 1 562 гривны, ЕП – 1 420 гривен (20% минимальной заработной платы по состоянию на 1 января 2024 года);

– ЕСВ составляет 1 562 гривны, ЕП – 1 420 гривен (20% минимальной заработной платы по состоянию на 1 января 2024 года); 3 группа ФЛП – ЕСВ составляет 1 562 гривен, а ЕП – ставка 5% дохода, или 3% дохода в случае уплаты НДС.

ЕСВ привязан к минимальной зарплате и составляет 22% от этого показателя. С 1 января минимальная зарплата в Украине выросла до 7 100 гривен, а с 1 апреля вырастет до 8 000 гривен.