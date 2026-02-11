В сети писали, что Glovo списывало тысячи гривен "чаевых" за доставку: что говорят в компании

В сети пользователи массово писали, что сервис доставки Glovo автоматически списал с карточек клиентов тысячи гривен на "чаевые" курьерам. В компании уже отреагировали на эти сообщения.

Соответствующую реакцию Glovo обнародовала в своих социальных сетях.

На что жаловались пользователи относительно компании Glovo?

В социальных сетях, в частности в Threads, люди писали, что оставляли курьерам 50 – 100 гривен на чай после доставки. Однако с карточек списывались огромные суммы – от 5 до 11 тысяч гривен.

Пользователи писали, что большинству техподдержка не отвечала, а банки – отказывались отменять операции. Также в сети сообщали, что некоторым якобы возвращали только 1 000 гривен, а остальную сумму якобы предлагали зачислить на бонусный счет.

Кроме того, сообщалось, что деньги могут быть возвращены в течение 2 недель.

Пользователи жаловались, что Glovo автоматически списывало тысячи гривен с карточек клиентов / Фото из социальных сетей

Кстати, многие также писали, что их спасло от проблемы то, что не было нужной суммы на карте или же они не получили заказ.

Некоторым повезло, что не было денег на карте / Скриншоты из социальной сети Threads

Как комментируют инциденты в Glovo?

В Glovo заявили, что был зафиксирован технический сбой в работе платформы, из-за которого у части пользователей в разных странах была некорректно списана сумма чаевых для курьеров.

Мы искренне извиняемся за эту ситуацию и понимаем ваше возмущение. Наши технические специалисты уже устранили эту ошибку,

– говорится в сообщении.

В компании заверили, что все избыточно списанные средства вернут пользователям в полном объеме.

"Мы обязательно сообщим о полном разрешении ситуации и завершении процесса возврата средств", – резюмировали в Glovo.

