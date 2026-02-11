Відповідну реакцію Glovo оприлюднила у своїх соціальних мережах.
На що жалілися користувачі стосовно компанії Glovo?
У соціальних мережах, зокрема у Threads, люди писали, що залишали кур'єрам 50 – 100 гривень на чай після доставлення. Однак з карток списувалися величезні суми – від 5 до 11 тисяч гривень.
Користувачі писали, що більшості техпідтримка не відповідала, а банки – відмовлялися скасовувати операції. Також у мережі повідомляли, що декому нібито повертали лише 1 000 гривень, а решту суми буцімто пропонували зарахувати на бонусний рахунок.
Окрім того, повідомлялося, що гроші можуть бути повернути впродовж 2 тижнів.
Користувачі жалілися, що Glovo автоматично списувало тисячі гривень з карток клієнтів / Фото з соціальних мереж
До речі, багато хто також писав, що їх врятувало від проблеми те, що не було потрібної суми на картці або ж вони не отримали замовлення.
Декому пощастило, що не було грошей на картці / Скриншоти з соціальної мережі Threads
Як коментують інциденти у Glovo?
У Glovo заявили, що було зафіксовано технічний збій у роботі платформи, через який у частини користувачів в різних країнах було некоректно списано суму чайових для кур'єрів.
Ми щиро перепрошуємо за цю ситуацію та розуміємо ваше обурення. Наші технічні спеціалісти вже усунули цю помилку,
– йдеться у повідомленні.
У компанії запевнили, що всі надлишково списані кошти повернуть користувачам у повному обсязі.
"Ми обов'язково повідомимо про повне вирішення ситуації та завершення процесу повернення коштів", – резюмували у Glovo.
