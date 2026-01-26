Пассажиры Укрзализныци будут иметь ночную скидку на такси: как ею воспользоваться
- Пассажиры Укрзализныци, которые прибывают в крупные города после полуночи, могут получить скидки на такси Uklon и Bolt, используя мобильные приложения.
- Uklon предлагает промокоды на ночные поездки с вокзала в Киеве, а Bolt предоставляет скидку 50% на поездки с/до вокзалов и увеличивает количество автомобилей в случае задержек поездов.
Украинцы, которые будут прибывать в крупные города поездом ночью, будут иметь скидки на такси Uklon и Bolt. Спецпредложение будет действовать при определенных условиях, также стоит иметь загруженное приложение сервиса.
Как получить скидку на такси ночью?
Поддержать планируют пассажиров, которые прибывают в крупные города после полуночи, пишет Укрзализныця.
Это касается, прежде всего, задержек, вызванных вражескими обстрелами и изменениями маршрутов.
1. Скидка от Uklon
Uklon предоставил каждому пассажиру скидку на ночную поездку от вокзала в Киеве до дома. Для того, чтобы воспользоваться ею, стоит:
- установить мобильные приложения Укрзализныци и Uklon;
- в приложении УЗ в разделе "Железнодорожные предложения" найти промокод Uklon за 1 обнимашку;
- активировать его в приложении Uklon.
Обратите внимание! Промокод действует с 23:15 до 05:00. Один пользователь сервиса Uklon может использовать специальный промокод один раз в течение ночи.
2. Скидка от Bolt
Bolt первой же ночью реагирует на опоздание поездов, увеличивая количество автомобилей в районе вокзалов и удерживая цену под контролем.
Кроме того, круглосуточно действует специальное предложение Bolt & Visa со скидкой 50% на поездки с/до вокзалов. Также Bolt предоставил железнодорожникам промокоды на поездки по служебным маршрутам.
От чего зависят цены на такси?
Во время воздушных тревог в Киеве цены на такси растут из-за увеличения спроса и уменьшения доступного транспорта, а такси вроде Bolt, Uklon и Uber не имеют фиксированных тарифов. Эксперты считают, что решение проблемы возможно через развитие общественного транспорта, что не прекращает работу во время тревог.
Цены на такси этой зимой в Украине могут вырасти также из-за повышения акцизов на топливо и отключения света. В целом тарифы на поездки в такси формируются динамично под влиянием многих факторов, включая цены на топливо и активность водителей, погодными условиями и другими экономическими факторами.