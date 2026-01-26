Пассажиры Укрзализныци будут иметь ночную скидку на такси: как ею воспользоваться

Украинцы, которые будут прибывать в крупные города поездом ночью, будут иметь скидки на такси Uklon и Bolt. Спецпредложение будет действовать при определенных условиях, также стоит иметь загруженное приложение сервиса.

Как получить скидку на такси ночью?

Поддержать планируют пассажиров, которые прибывают в крупные города после полуночи, пишет Укрзализныця.

Смотрите также Укрзализныця развернула свой первый пункт несокрушимости в Польше

Это касается, прежде всего, задержек, вызванных вражескими обстрелами и изменениями маршрутов.

1. Скидка от Uklon

Uklon предоставил каждому пассажиру скидку на ночную поездку от вокзала в Киеве до дома. Для того, чтобы воспользоваться ею, стоит:

установить мобильные приложения Укрзализныци и Uklon;

в приложении УЗ в разделе "Железнодорожные предложения" найти промокод Uklon за 1 обнимашку;

активировать его в приложении Uklon.

Обратите внимание! Промокод действует с 23:15 до 05:00. Один пользователь сервиса Uklon может использовать специальный промокод один раз в течение ночи.

2. Скидка от Bolt

Bolt первой же ночью реагирует на опоздание поездов, увеличивая количество автомобилей в районе вокзалов и удерживая цену под контролем.

Кроме того, круглосуточно действует специальное предложение Bolt & Visa со скидкой 50% на поездки с/до вокзалов. Также Bolt предоставил железнодорожникам промокоды на поездки по служебным маршрутам.

От чего зависят цены на такси?