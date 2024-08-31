Сколько украинские магазины теряют из-за генераторов: суммы впечатляют

Из-за отключения света украинским магазинам приходится включать генераторы. Из-за этого операционные расходы предпринимателей существенно возрастают.

Генераторы существенно увеличивают расходы

Генераторы стали популярным решением на время отключения света. Однако их работа стоит предпринимателям немалых сумм.

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Как рассказал председатель Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь, речь идет о 10 – 30% от суммы операционных расходов. Этот показатель также зависит от товаров, которыми торгует предприниматель.

Магазин по продаже замороженных полуфабрикатов потребует гораздо больше энергии, чем, например, парикмахерская. Но в обоих случаях предприниматели распределят дополнительные расходы на топливо, обслуживание генератора на себестоимость продукции и услуги,

– рассказал он.

В некоторых случаях позволяет экономить

По словам владелицы "Ресторанного консалтинга" Ольги Насоновой, киловатт, произведенный генератором, вдвое дороже с коммерческим. В среднем речь идет о 20 гривен за киловатт.

Однако зависит от формата. Например, маленькой кофейне, которая пользуется генератором малой мощности, работать днем может выйти даже дешевле, чем на централизованном электроснабжении,

– сказала она.

Впрочем, если заведение большое, с кухней, и обслуживает большой поток людей, то нужен генератор на 100 киловатт, и операционные расходы будут очень ощутимыми.