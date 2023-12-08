Украинские бизнесы закрываются втрое реже, чем до начала полномасштабной войны

Несмотря на войну, украинским предпринимателям удается удерживать экономические показатели. Наши граждане активно начинают свое дело, и сейчас гораздо меньше тех, кто решает закрыть свой бизнес.

Несмотря на полномасштабную войну, все меньше бизнесов закрываются

С марта 2022 по ноябрь 2023 года процесс ликвидации начали 6 482 украинских компаний. Соответственно, в этом году работу прекращают около 479 бизнесов в месяц.

Интересно Психология ценообразования: какие стратегии максимизации прибыли следует принять во внимание

Как сообщают аналитики, это втрое меньше показателя 2021 года за аналогичный период. Тогда ежемесячно работу прекращали около 1290 украинских бизнесов.

Из всех бизнесов, прекративших свою деятельность во время войны, в процедуру банкротства попали 17%. Ранее эта доля составила 5,1%. Все остальные просто прекратили свою деятельность.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Больше бизнесов сейчас закрывается в Киеве. На втором месте пока Львовская область, тройку закрывает Днепропетровщина. Что касается сферы деятельности, то чаще всего закрываются общественные организации. Далее в рейтинге расположились предприятия оптовой торговли и компании, занимающиеся сельским хозяйством.

Наиболее громким закрытием бизнеса в Украине в 2023 году стало банкротство "МАУ", связываемое с Игорем Коломойским. Что касается размеров компаний и масштабов оборота, то первая тройка закрытых бизнесов выглядит следующим образом: