Попри повномасштабну війну все менше бізнесів закриваються

З березня 2022 року по листопад 2023 року процес ліквідації розпочали 6 482 українські компанії. Відповідно, цього року роботу припиняють приблизно 479 бізнесів на місяць.

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Як повідомляють аналітики, це втричі менше за показник 2021 року за аналогічний період. Тоді кожного місяця роботу припиняли близько 1290 українських бізнесів.

З усіх бізнесів, які припинили свою діяльність під час війни, у процедуру банкрутства потрапили 17%. Раніше ця частка становила 5,1%. Усі решта просто припинили свою діяльність.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Найбільше бізнесів наразі закривається у Києві. На другому місці поки що Львівська область, трійку закриває Дніпропетровщина. Що стосується сфери діяльності, то найчастіше закриваються громадські організації. Далі у рейтингу розташувалися підприємства оптової торгівлі та компанії, які займаються сільським господарством.

Найбільш гучним закриттям бізнесу в Україні у 2023 році стало банкротство "МАУ", які пов'язують з Ігорем Коломойським. Що стосується розмірів компаній та масштабів обороту, то перша трійка закритих бізнесів виглядає таким чином: