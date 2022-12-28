"Показатель несокрушимости": Федоров назвал количество ФЛП, открытых в Дия с 24 февраля

Несмотря на полномасштабную войну, украинцы продолжают вести и открывать новый бизнес, поддерживая экономический фронт. В течение 2022 года только через Дия было зарегистрировано более 140 тысяч новых ФЛП.

При этом, 114 тысяч из них было открыто уже после начала полномасштабной войны, после 24 февраля. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, назвав такую цифру "показателем несокрушимости украинских предпринимателей".

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Предпринимательство, несмотря на сверхсложные условия

По словам Федорова, несмотря на отключения света, обстрелы российских оккупантов, украинцы продолжают реализовывать мощные идеи и открывают собственные дела на родной земле.

От Львова до Херсона, люди из сел Донетчины и Одесщины, киевляне и ужгородцы – все они стали опорой украинской экономики. Благодарю каждого за желание работать и развиваться, несмотря ни на что,

– подчеркнул министр.

Чиновник отметил, что многие, к сожалению, полностью потеряли собственный бизнес в результате российской оккупации, однако нашли возможность начать все с нуля. Следовательно, Федоров попросил поддержать малый украинский бизнес в канун праздников.

Просто найдите небольшой бренд, релоцированный с временно оккупированной территории, и купите там подарок для родных или любимого человека,

– призвал чиновник.

К слову, Михаил Федоров отметил, что Минцифры, в свою очередь, продолжит делать все, чтобы превратить Украину в страну предпринимателей. Министр цифровой трансформации добавил, что именно запуск услуги АвтоФЛП в Дия полтора года назад стал одним из фундаментальных шагов к этой цели.

Самая быстрая в мире регистрация бизнеса, полностью автоматическая. 2 секунды после оформления заявки – и новый бизнес зарегистрирован,

– подытожил Федоров.