При цьому, 114 тисяч з них було відкрито вже після початку повномасштабної війни, після 24 лютого. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, назвавши таку цифру "показником незламності українських підприємців".

Читайте також Київстар закликав бізнеси єднатися, щоб забезпечити Україну зв'язком під час відключень світла

Підприємництво попри надскладні умови

За словами Федорова, попри відключення світла, обстріли російських окупантів, українці продовжують реалізовувати потужні ідеї та відкривають власні справи на рідній землі.

Від Львова до Херсона, люди з сіл Донеччини та Одещини, кияни та ужгородці – всі вони стали опорою української економіки. Дякую кожному за бажання працювати та розвиватися попри все,

– наголосив міністр.

Посадовець зауважив, що багато хто, на жаль, повністю втратив власний бізнес унаслідок російської окупації, проте знайшов можливість розпочати все з нуля. Відтак, Федоров попросив підтримати малий український бізнес напередодні свят.

Просто знайдіть невеличкий бренд, релокований з тимчасово окупованої території, і купіть там подарунок для рідних або коханої людини,

– закликав посадовець.

До слова, Михайло Федоров зазначив, що Мінцифри, своєю чергою, продовжить робити усе, аби перетворити Україну на країну підприємців. Міністр цифрової трансформації додав, що саме запуск послуги АвтоФОП у Дії півтора року тому став одним із фундаментальних кроків до цієї мети.

Найшвидша у світі реєстрація бізнесу, повністю автоматична. 2 секунди після оформлення заявки – і новий бізнес зареєстровано,

– підсумував Федоров.

Зверніть увагу! Не знаєте, де знайти нових клієнтів? Доручіть пошук технологіям. Big Data-інструменти від Київстар Бізнес підберуть саме тих, хто найбільше відповідає вашому запиту.