На протяжении многих лет Польша увеличивала объемы производства яблок. Сейчас это приносит просто безумные плоды.

В последние годы Польша очень активно развивала свой "фруктовый" сектор. Благодаря правильному подходу и большим инвестициям нашим друзьям удалось добиться очень большого прогресса в этом направлении.

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Польша – среди крупнейших производителей яблок в мире

Как рассказал профессор Ришард Головницкий из Института садоводства в Скерневицах, еще совсем недавно Польша была отсталой страной в плане садоводства. Объемы были небольшими, а подходы – старыми и неэффективными.

Впрочем, благодаря популяризации науки и сотрудничества научных работников и бизнеса Польше удалось не только улучшить показатели, но и стать одним из мировых лидеров. По крайней мере, в производстве яблок – точно.

Мы на третьем месте в мире по выращиванию яблок после США и Китая. Но наши производители говорят, что за 3 – 4 года у нас будет больше продукции яблок, чем США. Так, как можно увидеть, фруктов и овощей нам хватает, они самые дешевые в Европе,

– заявил ученый.

Старт нового дела – это постоянное движение, множество задач и непрерывная коммуникация. Поэтому так важно, чтобы авто, в котором вы проводите весомую часть рабочего дня, способствовало производительности. Понимая это,предлагает современные ассистенты движения, повышенный уровень защиты, современную мультимедийную систему, беспроводное подключение телефона и ряд других опций расширяющих привычные возможности С-класса. Этот автомобиль обеспечивает уверенность как на дороге, так и бизнес-процессах.

Также он добавил, что 30-40 лет назад некоторые фрукты и овощи можно было крайне редко встретить на столах людей, а сейчас индустрия активно работает над созданием и выращиванием новых видов. Тренды здорового питания и заинтересованность людей в своем здоровье активно помогают отрасли развиваться.

Ранее сообщалось, что украинские предприниматели могут получить гранты на развитие своего дела.