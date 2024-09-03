Продажа картин Медведчука: сколько оставят для государства, а что пойдет "с молотка" на нужды ВСУ

Коллекцию картин предателя Виктора Медведчука вскоре выставят на продажу. Однако под реализацию пойдет лишь часть коллекции.

Сколько картин пойдут на продажу

Как сообщила руководительница Национального агентства по розыску и управлению активами Елена Дума, эксперты уже провели работу по оценке картин из коллекции предателя Виктора Медведчука. Теперь можно точно сказать, сколько из них должны остаться на балансе государства.

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Всего в коллекции предателя было 284 картины. 148 из них признали такими, имеющими культурную ценность и должны стать достоянием следующих поколений, их передали в Национальный художественный музей Украины.

Что будет с остальными картинами

Другие 136 картин не имеют значительной культурной ценности, поэтому их продадут через систему "Прозорро.Продажи". Все средства, которые удастся выручить с аукционов, направят на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Также Елена Дума отметила, что ранее в АРМА не было законодательного механизма, который бы давал право передавать арестованные ценности в музеи. Однако уже сейчас Верховная Рада будет рассматривать законопроект №11280-1, который добавляет эту возможность в управление культурными ценностями и другими активами.