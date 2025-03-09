Даже в IT-бизнесе подвинули мужчин – треть украинских компаний возглавляют женщины

В современной украинской бизнес-среде все больше женщин занимают руководящие позиции. Особенно возросло количество женщин-директоров в прифронтовых областях страны.

Женщины "подвинули" мужчин с руководящих должностей

Изменения касаются не только гендерного состава руководства, но и отраслей, где все чаще во главе компаний стоят женщины. За год заметно увеличилось количество женщин-директоров в сферах IT, сельского хозяйства и строительства. В общем, по данным Опендатабот, на сегодня каждая 3-я компания имеет женщину на руководящей должности, информирует 24 Канал.

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В IT-сфере, традиционно считается мужской, количество компаний с женщинами во главе выросло на 69%. В сельском хозяйстве руководительниц бизнесов стало на 25% больше, а в строительной отрасли этот показатель вырос на 17%.

Сейчас около 449 тысяч украинских компаний возглавляют женщины, что составляет почти треть всего бизнес-сегмента. Доля женщин-директоров стабильно увеличивается с начала полномасштабного вторжения. Особенно выражено их лидерство в таких сферах, как:

образование – 70% руководителей в этой области являются женщинами;

государственное управление, оборона и социальное страхование – 58% женщин во главе;

искусство, творчество и развлечения – 58%;

туризм – 57%.

Обратите внимание. Женщины-директора также составляют большинство среди бизнесов в прифронтовых областях: 37% компаний в Донецкой области, 35% – в Херсонской области и 34% – в Луганской области. Наибольший рост произошел в Полтавской области (+24%), Хмельницкой (+18%) и Киевской (+11%).

Компании, которыми руководят женщины

В топ-10 крупнейших украинских компаний, возглавляемых женщинами по доходам в 2024 году, вошли: