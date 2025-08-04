Сколько платит YouTube за 100 тысяч просмотров: разбираемся на примерах
- За 100 тысяч просмотров на YouTube в 2025 году блогеры могут получить от 50 до 1000 долларов в зависимости от CPM, тематики, географии и других факторов.
- Тематика, география, язык контента, продолжительность видео и активность зрителей значительно влияют на доход от монетизации.
- Монетизация YouTube Shorts работает через RPM, где за 100 тысяч просмотров можно получить от 50 до 200 долларов, но эти данные также зависят от рынка и тематики.
YouTube в 2025 году остается одной из самых прибыльных платформ для контент-авторов. А потому, вопрос, сколько именно можно заработать за 100 тысяч просмотров, интересует многих.
Сколько получают блогеры на YouTube?
Доходы зависят от многих факторов, в частности, тематики видео, страны, продолжительности ролика, активности аудитории и наличия рекламы. 24 Канал попытался рассказать об ориентировочных суммах заработка.
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В 2025 году за 100 тысяч просмотров блогеры получают в среднем от 50 до 1000 долларов. Такая большая разница объясняется стоимостью за тысячу просмотров (CPM), которая может колебаться от 0,5 доллара до 10 долларов и более.
Заметьте. После вычета доли YouTube (45%) автору остается от 55% до 60% дохода, в зависимости от партнерских условий.
Что влияет на доход?
Тематика контента
Бизнес, финансы, технологии, медицина – самые дорогие ниши. Там CPM может достигать 20 – 30 долларов. Например, ролик об инвестициях с украинскими субтитрами, ориентированный на США, может принести более 1000 долларов за 100 тысяч просмотров.
География аудитории
Просмотры из США, Канады, Германии, Великобритании оплачиваются в разы дороже, чем из Украины, Индии или Филиппин. Например, для сравнения:
- США – CPM 10–25 долларов
- Украина – CPM 0,3–1,5 долларов
Язык контента
Англоязычные видео, даже с украинскими субтитрами, монетизируются значительно лучше. YouTube ориентирует рекламу по языку контента и стране зрителя.
Продолжительность видео
Ролики более 8 минут позволяют вставлять несколько рекламных блоков. Это существенно повышает общий доход.
Активность зрителей
Комментарии, лайки, подписки и продолжительность просмотра положительно влияют на показатели монетизации.
Реальные примеры дохода в 2025-м
- Lifestyle-блогер (контент на украинском, аудитория 80% – страна): 100 тысяч просмотров – могут принести ориентировочно 50–150 долларов.
- Техно-обозреватель с международной аудиторией (контент на английском): 100 тысяч просмотров – ориентировочно 400–700 долларов.
- Финансовый эксперт (видео на английском, аудитория – США): 100 тысяч просмотров – около 800–1200 долларов.
А как насчет YouTube Shorts?
Монетизация Shorts в 2025 году работает через новую систему RPM (Revenue per Mille), которая в среднем приносит 0,5–2 доллара за 1000 просмотров, то есть 50–200 долларов за 100 тысяч просмотров. В то же время опять же, эти данные сильно варьируются в зависимости от рынка и тематики видео.