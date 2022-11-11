"Налог на Google" задекларировано: сколько денег получит бюджет Украины от иностранных компаний
Источник:Даниил Гетманцев
В Украине завершились сроки декларирования так называемого "налога на Google" за третий квартал текущего года. Согласно результатам отчетности иностранных компаний, они уплатят в госбюджет в общей сложности почти 40 миллионов долларов, или 1,5 миллиарда гривен НДС.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на своей странице в телеграме. При этом чиновник назвал те иностранные компании, которые уже заплатили больше всего денег.
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Сколько денег госбюджету приносит "налог на Google"
По состоянию на 2 ноября Гетманцев заявлял, что в течение 2022 года компании-нерезиденты уплатили в бюджет в общей сложности 53,4 миллиона долларов и 33,7 миллиона евро НДС. При этом крупнейшими плательщиками были Apple, Netflix и Taxomo Checkout.
Однако, по информации чиновника, лидеры по суммам уплаты "налога на Google" по результатам третьего квартала 2022 несколько изменились. Так, наибольшие НДС уплатили следующие иностранные компании:
- Google Commerce Limited;
- Apple Distribution International Limited;
- Google Ireland Limited.
К слову, Даниил Гетманцев подытожил, что по состоянию на сегодняшний день иностранные компании на протяжении 2022 года уже уплатили в государственный бюджет Украины 4,129 миллиарда гривен налога на добавленную стоимость с операций по поставке электронных услуг.Обратите внимание! Хотите узнать, как изменился ваш клиент и его потребности? С помощью инструментов Big Data Киевстар Бизнес построит портрет вашего клиента и поможет узнать его актуальные характеристики и предпочтения.