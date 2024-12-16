"Новая почта" захватывает рынок Польши: сколько отделений уже есть и сколько откроют
Украинская "Новая почта" имеет большой успех на польском рынке. По стране уже работают десятки отделений, и вскоре их станет еще больше.
Успехи "Новой почты"
"Новая почта" успешно открыла 50-е отделение в Польше. Новая точка обслуживания будет работать в Кракове, рассказывает 24 Канал со ссылкой на сайт компании.
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Сейчас именно польская сеть является крупнейшей по количеству точек сервиса компании за пределами Украины.
Мы не останавливаем развитие и планируем открыть еще 20 новых отделений в разных городах Польши. Также рассматриваем открытие еще двух сортировочных терминалов
– в Кракове и Познани, и запустим фулфилмент-центр в Варшаве, – рассказал СЕО Nova Post Europe Александр Лисовец.
Быстрый рывок
Свое первое отделение в Польше "Новая почта" открыла в октябре 2022 года. За это время количество точек обслуживания выросло до 50.
География – 31 город, услугами "Новой почты" в Польше сейчас пользуются 300 тысяч частных лиц и 2 тысячи клиентов.