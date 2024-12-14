Новые планы Трампа

Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность приватизации Почтовой службы США. Соответствующая дискуссия у него была в Мар-а-Лаго с Говардом Лутником, кандидатом на должность министра торговли и сопредседателем его президентской переходной кампании, передает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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По мнению Трампа, правительство США должно прекратить выделение субсидий на эту организацию. За время предыдущей каденции он имел сложные отношения с национальным почтовым оператором. В частности, он требовал передачи ключевых функций, таких как установление тарифов, кадровые решения, трудовые отношения и управление отношениями с крупнейшими клиентами для Министерства финансов. Теперь он под предлогом убыточности хочет вообще передать оператора в частные руки.

Как у Почтовой службы США с финансами

По итогам финансового года убытки Почтовой службы США составили 9,5 миллиарда долларов. Причина – уменьшение объемов почты и медленное развитие бизнеса. В финансовом отчете также указано, что агентство также имеет обязательства, общая сумма которых составляет 80 миллиардов долларов.

Если Трампу удастся добиться приватизации Почтовой службы США, это может подорвать индустрию электронной коммерции, больше всего пострадает малый бизнес и сельские потребители.