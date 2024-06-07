Если Илону Маску не заплатят 56 миллиардов долларов, тогда он может уйти из Tesla

Недавно акционеров Tesla предупредили, что в случае неутверждения огромной премии Маску, он может покинуть пост генерального директора и уйти в другое место.

Огромная премия для Илона Маска

Как заявил председатель правления Tesla Робин Денхолм, если Илону Маску не одобрить премию в размере 56 миллиардов долларов, тогда компания рискует потерять его.

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Акционеры Tesla решат судьбу компенсационного пакета Илона Маска 13 июня. Это будет уже второй случай, когда акционеры будут голосовать за такой размер выплаты.

Илон Маск является генеральным директором и председателем совета директоров "Tesla Inc.", управляющей заводом Tesla.

Известно, чтобы убедить акционеров проголосовать за выделение премии компания проведет полную пресс-конференцию.

Илон не типичный руководитель, а Tesla не является типичной компанией. Итак, типичный способ, в который компании вознаграждают ключевое руководство, не принесет результатов для Tesla. Чтобы мотивировать кого-то, как Илон, нужно что-то другое,

– замечает Денхолм в письме к акционерам, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Может ли Маск уйти в другую компанию

Денхолм говорит, что Илон не сталкивается с нехваткой идей и других мест, где он может невероятно изменить мир.

Мы хотим, чтобы эти идеи, эта энергия и это время были в Tesla на пользу вам, нашим владельцам. Но это требует взаимного уважения,

– добавил он в обращении.

Кроме того, по мнению председателя правления, голосование за одобрение такой премии свидетельствует не о деньгах, а о мотивации для Маска.

Несколько прокси-фирм против того, чтобы предложение по оплате труда было одобрено. Впрочем, отчет торговой платформы eToro показал, что около 25% акционеров уже проголосовали. Из них более 80% высказались за пакет Маска.