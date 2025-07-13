Сколько платят в TikTok в 2025 году за 1000 просмотров
- TikTok предлагает две программы монетизации: Creator Fund с низкой отдачей (0,02-0,04 доллара за 1 000 просмотров) и более новую Creator Rewards Program с высокими выплатами (0,40-1,00 доллара за 1 000 просмотров).
- Для участия в программах нужно иметь минимум 10 000 подписчиков, 100 000 просмотров за последние 30 дней, быть совершеннолетним и подтвердить аккаунт как Creator/Pro-account.=орации.
TikTok платит от 0.02 до 1 доллара за 1 000 просмотров - все зависит от формата видео, программы монетизации и активности зрителей.
Сколько платят в TikTok?
Как это работает, что нужно для участия и сколько реально заработать украинским авторам, рассказывает 24 Канал.
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Есть две основные программы монетизации:
- Creator Fund (классическая программа): остается активной, но отдача довольно низкая.
TikTok платит примерно 0,02 – 0,04 доллара за 1 000 просмотров, что соответствует 20 – 40 долларов за миллион просмотров.
- Creator Rewards Program (более новая, от 2024 года): более выгодная и стабильная модель выплат.
Средний RPM (оплата за 1 000 просмотров) – 0,40 – 1,00 доллара, или 400 – 1 000 долларов за миллионов просмотров.
Что еще стоит знать?
Эти показатели часто "плавают" в зависимости от стран, формата видео (например, длина более 60 секунд), времени просмотра, взаимодействия и т.д. .
Для участия необходимо иметь минимум 10 000 подписчиков, 100 000 просмотров в течение последних 30 дней и быть совершеннолетним, подтвердить аккаунт как Creator/Pro-account.
Стоит знать! При участии в Creator Rewards Program TikTok также обращает внимание на качество контента, его оригинальность и удержание внимания зрителя. Creator Rewards Program сегодня значительно выгоднее Creator Fund – выплаты в 10, а то и в 25 раз больше.
Реальные доходы будут зависеть от локального рынка, форматов видео (лучше – длиннее, более 1 мин), а также объема и качества привлечения аудитории.
Как зарабатывать в TikTok?
Авторам стоит ориентироваться на привлечение зрителя, ведь высокое взаимодействие (лайки, комментарии, удержания) повышает RPM. Следующий совет – создавайте контент от 60 секунд и более, чтобы повысить релевантность в программе.
Следите за тем, чтобы были выполнены требования: 10 000+ фолловеров и 100 000 просмотров за последние 30 дней.
А еще можно рассмотреть дополнительные источники монетизации – лайвы, подарки, аффилиатки, брендовые коллаборации.
Стоит ли вкладывать силы в монетизацию на TikTok
Если ваша аудитория достаточно большая и вовлеченная, Creator Rewards Program может принести сотни долларов за миллион просмотров. Но больше всего денег за просмотры можно получить, когда комбинировать источники заработка: балансировать между официальной программой, сотрудничеством с брендами и партнерами и другими источниками дохода.