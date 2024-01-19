Налоговая выписала бизнесу штрафы на 136 миллионов: о каком нарушении предупреждали уже давно
Источник:Forbes Украина
С 1 октября 2023 года все предприниматели должны были использовать кассовый аппарат. К сожалению, не все прислушались к предупреждению налоговой.
Штрафы за неиспользование РРО
За последние три месяца работники налоговой выявили 9100 нарушений, касающихся применением РРО/ПРРО. В результате этих нарушений предприниматели получили штрафы на общую сумму 136,1 миллиона гривен.
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107,4 миллиона гривен штрафов было выписано за то, что предприниматели вообще не применяли РРО/ПРРО, а также выдавали несоответствующие расчетные документы. Также предприниматели совершали следующие налоговые нарушения:
- неиспользование режима программирования с указанием кода товарной подкатегории;
- нарушение порядка учета товарных запасов;
- отсутствие фискальных чеков.
Больше всего нарушений совершили представители сферы торговли. Больше штрафов они получили за неприменение РРО/ПРРО. Нарушения были обнаружены в супермаркетах, АЗС, магазинах бытовой техники, аптеках и бизнесе из сферы интернет-торговли.
Налоговики также рассказали, что за год количество РРО/ПРРО в Украине выросло на 200 тысяч, а сумма проведенных через них операций выросла на 100 миллиардов гривен.