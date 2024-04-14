Наконец известна цена: сколько стоит конфискованная у Ротенбергов доля в Ocean Plaza

Вскоре часть Ocean Plaza будет выставлена на аукцион. Ранее она принадлежала Ротенбергам, а новый владелец станет известен уже вскоре.

Приватизация ТРЦ Ocean Plaza приближается

Как известно, Ротенбергам принадлежало 66,65% в уставном капитале ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь", которому принадлежит ТРЦ Ocean Plaza. Этот актив у подсанкционных олигархов конфисковали, а новый владелец будет определяться на аукционе.

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Как сообщил председатель Фонда государственного имущества Виталий Коваль, уже состоялась первая комиссия по продаже этого актива. Стартовая цена лота составит 1,65 миллиарда гривен.

Следующий шаг – готовим проект соответствующего решения на рассмотрение и утверждение Кабмина. После этого сразу определим дату проведения аукциона,

– отметил чиновник.

ТРЦ Ocean Plaza – это уже готовый бизнес, у которого есть много преимуществ. Речь идет об удобном месторасположении, хорошем техническом состоянии, большой площади и тому подобном.

Куда пойдут деньги от продажи актива

Все деньги, которые удастся получить от продажи ТРЦ Ocean Plaza, направят в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.