Просмотр без рекламы и музыка: сколько стоит YouTube Premium и каковы его преимущества

Многие онлайн-сервисы предлагают дополнительные возможности по подписке. YouTube не является исключением и предлагает преимущества пользователям, которые оформят тариф Premium.

Сколько стоит подписка

Подписка на YouTube Premium позволяет пользователям просматривать видео без рекламы и получать доступ к сервису YouTube Music.

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Актуальные цены подписки:

Индивидуальная подписка – 99 гривен в месяц.

– 99 гривен в месяц. Семейная подписка – 149 гривен в месяц, которая дает доступ к сервису до 5 человек старше 13 лет.

– 149 гривен в месяц, которая дает доступ к сервису до 5 человек старше 13 лет. Студенческая подписка – 59 гривен в месяц, при условии предоставления подтверждения статуса студента (например, студенческого билета).

Какие преимущества подписки на YouTube Premium

Функции, которые предоставляются по подписке на YouTube Premium:

Отсутствие рекламы : устраняется реклама во время просмотра видео.

: устраняется реклама во время просмотра видео. Возможность загружать видео: пользователи могут загружать видео : пользователи могут загружать видео и смотреть их оффлайн.

: пользователи могут загружать видео и смотреть их оффлайн. Фоновый режим видео : видео продолжают воспроизводиться в фоновом режиме: видео продолжают воспроизводиться в фоновом режиме, даже если вы выходите из приложения или экран вашего устройства выключен.

Дополнительно, подписка на YouTube Music Premium включает возможность: