Просмотр без рекламы и музыка: сколько стоит YouTube Premium и каковы его преимущества
21 октября 2024, 14:37Читати новину українською
Многие онлайн-сервисы предлагают дополнительные возможности по подписке. YouTube не является исключением и предлагает преимущества пользователям, которые оформят тариф Premium.
Сколько стоит подписка
Подписка на YouTube Premium позволяет пользователям просматривать видео без рекламы и получать доступ к сервису YouTube Music.
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Актуальные цены подписки:
- Индивидуальная подписка – 99 гривен в месяц.
- Семейная подписка – 149 гривен в месяц, которая дает доступ к сервису до 5 человек старше 13 лет.
- Студенческая подписка – 59 гривен в месяц, при условии предоставления подтверждения статуса студента (например, студенческого билета).
Какие преимущества подписки на YouTube Premium
Функции, которые предоставляются по подписке на YouTube Premium:
- Отсутствие рекламы: устраняется реклама во время просмотра видео.
- Возможность загружать видео: пользователи могут загружать видео: пользователи могут загружать видео и смотреть их оффлайн.
- Фоновый режим видео : видео продолжают воспроизводиться в фоновом режиме: видео продолжают воспроизводиться в фоновом режиме, даже если вы выходите из приложения или экран вашего устройства выключен.
Дополнительно, подписка на YouTube Music Premium включает возможность:
- Слушать музыку без ограничений.
- Создавать собственные музыкальные плейлисты.
- Сохранять треки для офлайн прослушивания.