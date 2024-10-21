Сколько стоит подписка

Подписка на YouTube Premium позволяет пользователям просматривать видео без рекламы и получать доступ к сервису YouTube Music.

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Актуальные цены подписки:

  • Индивидуальная подписка 99 гривен в месяц.
  • Семейная подписка – 149 гривен в месяц, которая дает доступ к сервису до 5 человек старше 13 лет.
  • Студенческая подписка – 59 гривен в месяц, при условии предоставления подтверждения статуса студента (например, студенческого билета).

Какие преимущества подписки на YouTube Premium

Функции, которые предоставляются по подписке на YouTube Premium:

  • Отсутствие рекламы: устраняется реклама во время просмотра видео.
  • Возможность загружать видео: пользователи могут загружать видео: пользователи могут загружать видео и смотреть их оффлайн.
  • Фоновый режим видео : видео продолжают воспроизводиться в фоновом режиме: видео продолжают воспроизводиться в фоновом режиме, даже если вы выходите из приложения или экран вашего устройства выключен.

Дополнительно, подписка на YouTube Music Premium включает возможность:

  • Слушать музыку без ограничений.
  • Создавать собственные музыкальные плейлисты.
  • Сохранять треки для офлайн прослушивания.