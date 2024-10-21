Скільки коштує підписка

Підписка на YouTube Premium дозволяє користувачам переглядати відео без реклами та отримувати доступ до сервісу YouTube Music.

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Актуальні ціни підписки:

Індивідуальна підписка – 99 гривень на місяць.

– 99 гривень на місяць. Сімейна підписка – 149 гривень на місяць, яка дає доступ до сервісу до 5 осіб старших 13 років.

– 149 гривень на місяць, яка дає доступ до сервісу до 5 осіб старших 13 років. Студентська підписка – 59 гривень на місяць, за умови надання підтвердження статусу студента (наприклад, студентського квитка).

Які переваги підписки на YouTube Premium

Функції, які надаються за підпискою на YouTube Premium:

Відсутність реклами : усувається реклама під час перегляду відео.

: усувається реклама під час перегляду відео. Можливість завантажувати відео : користувачі можуть завантажувати відео та дивитися їх офлайн.

: користувачі можуть завантажувати відео та дивитися їх офлайн. Фоновий режим відео: відео продовжують відтворюватися у фоновому режимі, навіть якщо ви виходите з додатку або екран вашого пристрою вимкнено.

Додатково, підписка на YouTube Music Premium включає можливість: