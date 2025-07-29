В 2025 году TikTok остается одной из самых прибыльных платформ для контент-мейкеров. То, сколько реально можно заработать с видео, которое набрало 100 тысяч просмотров, зависит от ряда факторов.

TikTok и деньги: как это работает?

В 2025 году TikTok продолжает развивать Creator Rewards Program (ранее Creator Fund), а также активно внедряет рекламную монетизацию через TikTok Pulse, информирует 24 Канал.

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Однако фиксированной ставки "за просмотр" не существует – на прибыль влияют несколько факторов. Например, украинский рынок приносит меньше дохода, чем аудитория из США, Канады или Великобритании.

Сколько платит TikTok за 100 тысяч просмотров?

В среднем авторы из Украины зарабатывают от 0,5 до 5 долларов за 100 тысяч просмотров, если видео попало под монетизацию. Для сравнения, блогеры из США могут получить от 10 до 30 долларов, а в некоторых случаях еще больше, если видео интегрировано с Pulse-рекламой.

Creator Fund (традиционная система)

Через программу TikTok Creator Fund, которая работает в некоторых странах, выплаты составляют примерно 0,02–0,04 доллара за 1 000 просмотров. Это означает, что видео с 100 000 просмотров приносит лишь 2– 4 доллара.

Creator Rewards Program (новая система)

TikTok внедрил новую модель монетизации – Creator Rewards Program, которая предназначена для контента продолжительностью более 1 минуты. В рамках этой программы выплаты выросли в 10–20 раз по сравнению с Creator Fund: 0,40 – 1,00 долларов за 1 000 просмотров.

Со 100 000 просмотров можно заработать примерно 40 – 100 долларов. А при 1 миллионов просмотров сумма колеблется от 400 до 1 000 долларов и более, в зависимости от качества контента и привлечения аудитории.

Какие факторы влияют на выплаты?

География аудитории – более высокая оплата идет за просмотры из стран с большим рекламным бюджетом (США, Западная Европа), в то время как страны Восточной Европы и Азии имеют более низкие CPM тарифы.

Качество контента и продолжительность видео тоже важна. Зоркма, программа Rewards стимулирует оригинальные и длинные ролики.

Следующее – вовлеченность зрителей, речь идет о лайках, комментариях, время просмотра. Все это влияет на рейтинг видео в алгоритме и, соответственно, на оплату.

Что это значит для украинских создателей Если вы находитесь в стране, где одобрены перечисленные способы монетизации, и соответствуете требованиям (10 000 подписчиков, 100 000 просмотров за 30 дней), вы можете подать заявку на участие в Rewards Program. Это позволит значительно увеличить монетизацию активного контента. В то же время следует понимать, что 40 долларов за 100 000 просмотров не является основным источником дохода. Основной заработок авторы получают от коллабораций с брендами, прямая продажа продуктов, подарки в стримах.

Какие конкретные суммы за просмотр?

И, все же, если подытожить, то за видео, которое набрало 100 000 просмотров в 2025 году, вы получите:

Через Creator Fund – 2–4 доллара.

Через Creator Rewards Program - можно заработать 40–100+ долларов.

Важно. Лучший способ значительно увеличить доходы - комбинировать прямую монетизацию от TikTok с другими источниками, такими как спонсорство, нейтивная реклама, стримы и продажи.