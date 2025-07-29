TikTok і гроші: як це працює?

У 2025 році TikTok продовжує розвивати Creator Rewards Program (раніше Creator Fund), а також активно впроваджує рекламну монетизацію через TikTok Pulse, інформує 24 Канал.

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Однак фіксованої ставки "за перегляд" не існує – на прибуток впливають кілька факторів. Наприклад, український ринок приносить менше доходу, ніж аудиторія зі США, Канади чи Великої Британії.

Скільки платить TikTok за 100 тисяч переглядів?

У середньому автори з України заробляють від 0,5 до 5 доларів за 100 тисяч переглядів, якщо відео потрапило під монетизацію. Для порівняння, блогери з США можуть отримати від 10 до 30 доларів, а в деяких випадках ще більше, якщо відео інтегроване з Pulse-рекламою.

Creator Fund (традиційна система)

Через програму TikTok Creator Fund, яка працює в деяких країнах, виплати складають приблизно 0,02–0,04 долари за 1 000 переглядів. Це означає, що відео з 100 000 переглядів приносить лише 2– 4 долари.

Creator Rewards Program (нова система)

TikTok впровадив нову модель монетизації – Creator Rewards Program, яка призначена для контенту тривалістю понад 1 хвилину. У рамках цієї програми виплати зросли в 10–20 разів порівняно з Creator Fund: 0,40 – 1,00 доларів за 1 000 переглядів.

З 100 000 переглядів можна заробити приблизно 40 – 100 доларів. А при 1 мільйонів переглядів сума коливається від 400 до 1 000 доларів і більше, залежно від якості контенту і залучення аудиторії.

Які фактори впливають на виплати?

Географія аудиторії – вища оплата йде за перегляди з країн з більшим рекламним бюджетом (США, Західна Європа), у той час як країни Східної Європи та Азії мають нижчі CPM тарифи.

Якість контенту й тривалість відео теж важлива. Зоркма, програма Rewards стимулює оригінальні та довгі ролики.

Наступне – залученість глядачів, ідеться про лайки, коментарі, час перегляду. Усе це впливає на рейтинг відео в алгоритмі й, відповідно, на оплату.

Що це означає для українських творців Якщо ви перебуваєте в країні, де схвалені перераховані способи монетизації, та відповідаєте вимогам (10 000 підписників, 100 000 переглядів за 30 днів), ви можете подати заявку на участь у Rewards Program. Це дозволить значно збільшити монетизацію активного контенту. Водночас варто розуміти, що 40 доларів за 100 000 переглядів не є основним джерелом доходу. Основний заробіток автори отримують від колаборацій з брендами, прямий продаж продуктів, подарунки у стрімах.

Які конкретні суми за перегляд?

Та, все ж, якщо підсумувати, то за відео, яке набрало 100 000 переглядів у 2025 році, ви отримаєте:

Через Creator Fund – 2–4 долари.

Через Creator Rewards Program — можна заробити 40–100+ доларів.

Важливо. Найкращий спосіб значно збільшити доходи — комбінувати пряму монетизацію від TikTok із іншими джерелами, такими як спонсорство, нейтивна реклама, стріми та продажі.