Украина уменьшила ИТ-экспорт: все ли так критично, как прогнозировали ранее

Война и мировой кризис оказывают негативное влияние на украинский ИТ-рынок. Показатели падают, однако падение рынка неправильно и преждевременно.

Какова ситуация с экспортом ИТ-услуг

В августе 2023 года украинский экспорт ИТ-услуг составил 566 миллионов долларов. Это на 1,3% меньше, чем было в июле.

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Впрочем, если сравнивать с результатами прошлого года, ситуация выглядит несколько иначе. К примеру, в августе 2022 года украинский ИТ-сектор экспортировал услуг на 55 миллионов долларов больше.

В январе-августе 2023 года общий экспорт украинских ИТ-услуг составил 4,5 миллиарда долларов. В прошлом году показатель был больше на 403 миллиона долларов.

На каких рынках Украина зарабатывает больше всего

В ИТ-секторе наибольшее количество валютных поступлений принадлежит США – 1,8 миллиарда долларов за первые 8 месяцев 2023 года. Это почти 40% всего ИТ-экспорта.

На втором месте оказалась Мальта – 399 миллионов человек (8,9%). Закрывает тройку лидеров Великобритания – 374,7 миллионов долларов. В первую пятерку вошли Кипр и Израиль.

Кроме того, Украина активно экспортирует ИТ-услуги в Швейцарию, Германию, Эстонию, Польшу, Нидерланды. Упомянутые страны обеспечивают более 80% экспортной выручки за ИТ-услуги.