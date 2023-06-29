За нелегальные АЗС серьезно взялись: когда будет их полный список

Верховная Рада Украины хочет навести порядок на рынке бензина. Только 40% бизнеса на этом рынке работает легально.

В Верховной Раде была создана временная следственная комиссия для регулирования ситуации на рынке горючего. Из игры хотят вывести нелегальных игроков, которых минимум треть в этом секторе экономики.

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Борьба с нелегальными АЗС

ВСК попросила налоговую предоставить список всех нелегальных АЗС. На это налоговикам дали месяц. Также они должны сделать анализ по данным РРО о деятельности этих заправок.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, в Украине действуют 22 мини-НПЗ. В то же время только 11 из них имеют лицензию, две вскоре лишат документов на производство нефтепродуктов.

Также известно, что на 3 НПЗ топливо производили нелегально. Они находятся в Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях.

Продажа топлива осуществляется более чем на 500 точках, но только 80% заправок имеют на это разрешение. Сражаться с нелегальными продавцами должны БЭБ и национальная полиция.

По Нацполу – ситуация более или менее ясна, по БЭБ – никакого конкретного ответа не услышали,

– сообщил Железняк.

Ранее сообщалось, что только 40% рынка горючего в Украине работает честно.