Сколько торговых центров возобновило работу в Украине после полномасштабного вторжения России

По состоянию на 1 ноября, в Украине работает 241 торговый центр из 326, функционировавших до полномасштабного вторжения России. Общая арендная площадь открытых сегодня ТЦ составляет 4,4 миллиона квадратных метров.

Это составляет 76% от всех торговых площадей с учетом ТЦ, расположенных на временно оккупированных территориях, или же 88% без их учета. Такие данные приводят в Украинском совете торговых центров (УСТЦ).

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Работа торговых центров в условиях полномасштабной войны

Как отмечают в УСТЦ, показатель возобновления работы торговых центров на неоккупированных территориях несколько вырос по сравнению с началом лета, когда работали в общей сложности 71% торговых площадей. Не работают сейчас около 10%, большая часть из которых получила повреждения из-за войны.

Для сравнения, в апреле этого года в Украине работало всего 102 торговых центра, то есть за период с мая по октябрь возобновили свою работу почти 140 ТЦ.

В то же время, даже некоторые значительно поврежденные торговые центры частично или полностью возобновили работу – например, Lavina Mall и Retroville в Киеве или "Никольский" и "Дафи" в Харькове. Общее количество ТЦ, которые получили повреждения в результате войны, составляет 27 объектов общей площадью более 1 миллиона квадратных метров.

Наибольшая часть неработающих ТЦ остается на Востоке. Несмотря на возобновление работы одного из крупнейших ТРЦ "Никольский", в восточном регионе работают только 29% торговых площадей, 25% не работают, а 46% расположены на временно оккупированной территории,

– сообщили в Украинском совете торговых центров.

Вместе с тем, менее половины торговых площадей работает на Юге – всего 48%. Здесь также большая часть ТЦ расположена на пока что оккупированной территории, а именно 37%.

Между тем, в столице остаются закрытыми лишь 5% торговых площадей, а в центральных регионах Украины не работают 10% ТЦ. На Западе и Севере работают все торговые центры.

К слову, как отмечают в УСТЦ, свидетельством постепенного возобновления рынка является открытие новых торговых центров во время войны. Так, в 2022 году в Украине открыли 6 новых ТЦ общей арендной площадью 51 тысяча квадратных метров, все они – малого формата и расположены на Западе.