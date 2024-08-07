Тарифы для одного, для пары и семьи: сколько стоит подписка на Spotify

7 августа 2024, 13:42
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Источник:

Spotify

Spotify как один из самых популярных стримингов для прослушивания музыки, имеет премиум тарифы. Всего есть четыре тарифных плана, которые подойдут как для одного человека, так и для целой семьи.

Сколько стоит подписка

Каждый новый пользователь может воспользоваться бесплатной пробной версией Premium в течение одного месяца.

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В Украине подписка на Spotify Premium имеет следующие тарифы:

Premium Individual

  • Стоит 4,99 доллара в месяц. Этот план включает один аккаунт и предоставляет возможность слушать музыку без рекламы, загружать треки для офлайн-прослушивания и получать высокое качество звука.

Premium Duo

  • Его стоимость – 6,49 доллара в месяц. Этот план подходит для двух пользователей, проживающих по одному адресу, и предоставляет два отдельных Premium-аккаунта.

Premium Family

  • Стоит 7,99 доллара в месяц. Этот план позволяет пользоваться шестерым людям под одним адресом, добавляя функцию контроля контента с возрастными ограничениями.

Premium Student

  • Стоит 2,49 доллара в месяц. Доступен для студентов аккредитованных высших учебных заведений и включает все преимущества Premium по сниженной цене.
Обратите внимание! Для получения пробной версии Spotify Premium вам нужно ввести действительный способ оплаты при регистрации. Это необходимо для подтверждения вашей страны или региона. После завершения пробного периода оплата будет автоматически взиматься, если вы решите продолжать пользоваться Premium-подпиской.
Автор: Дарія Подвишенна