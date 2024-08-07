Тарифы для одного, для пары и семьи: сколько стоит подписка на Spotify
7 августа 2024, 13:42Читати новину українською
Источник:Spotify
Spotify как один из самых популярных стримингов для прослушивания музыки, имеет премиум тарифы. Всего есть четыре тарифных плана, которые подойдут как для одного человека, так и для целой семьи.
Сколько стоит подписка
Каждый новый пользователь может воспользоваться бесплатной пробной версией Premium в течение одного месяца.
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В Украине подписка на Spotify Premium имеет следующие тарифы:
Premium Individual
- Стоит 4,99 доллара в месяц. Этот план включает один аккаунт и предоставляет возможность слушать музыку без рекламы, загружать треки для офлайн-прослушивания и получать высокое качество звука.
Premium Duo
- Его стоимость – 6,49 доллара в месяц. Этот план подходит для двух пользователей, проживающих по одному адресу, и предоставляет два отдельных Premium-аккаунта.
Premium Family
- Стоит 7,99 доллара в месяц. Этот план позволяет пользоваться шестерым людям под одним адресом, добавляя функцию контроля контента с возрастными ограничениями.
Premium Student
- Стоит 2,49 доллара в месяц. Доступен для студентов аккредитованных высших учебных заведений и включает все преимущества Premium по сниженной цене.