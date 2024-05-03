Чистый убыток "Газпрома" за 2023 год составил миллиарды долларов

Известно, что в прошлом году крупнейшая российская газодобывающая компания "Газпром" получила чистого убытка на почти 6,7 миллиарда долларов.

Какие убытки “Газпрома”

В отчете "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) говорится о том, что за 2023 год чистый убыток корпорации составил 629 миллиардов рублей. Это почти 6,7 миллиарда долларов.

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За первый квартал 2024 года российская газодобывающая монополия получила убытков от продаж в размере чуть ли не 47 миллиардов рублей (501 миллиона долларов) по сравнению с прибылью годом ранее в 125,4 миллиарда рублей (1,34 миллиарда долларов).

Также, выручка в прошлом году сократилась на 27% – до 8,54 триллиона рублей с 11,7 триллиона рублей в 2022 году.

Чистая прибыль в 2022 году "Газпрома" составила 1,226 триллиона рублей – это около 13 миллиардов долларов.

Показатель EBITDA "Газпрома" составил 618,369 миллиарда рублей после 2,798 триллиона рублей годом ранее.

Что такое EBITDA Это аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и начисленной амортизации.

Почему российская газодобывающая компания беднеет

Стало известно, что по итогам первого полугодия 2023 года российский "Газпром" понес серьезные убытки. Это произошло впервые с начала пандемии и второй раз за последние 25 лет.

За первую половину 2023 года чистая прибыль "Газпрома" составила всего 296 миллиардов российских рублей. Такой показатель является самым низким за последние 3 года.

Такое резкое снижение прибыли компании связывают со снижением курса рубля (24% относительно доллара и 26% относительно евро) и из-за резкого уменьшения объемов поставок газа в Европу.

По прогнозам Института энергетических исследований Российской академии наук до 2025 года убытки газового концерна будут расти. Они будут достигать 1 триллиона рублей.