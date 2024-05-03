Чистый убыток "Газпрома" за 2023 год составил миллиарды долларов
3 мая 2024, 11:21Читати новину українською
Известно, что в прошлом году крупнейшая российская газодобывающая компания "Газпром" получила чистого убытка на почти 6,7 миллиарда долларов.
Какие убытки “Газпрома”
В отчете "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) говорится о том, что за 2023 год чистый убыток корпорации составил 629 миллиардов рублей. Это почти 6,7 миллиарда долларов.
Читайте также Уран из России запретят: Сенат США проголосовал за ограничение импортаЗаметьте! Чистая прибыль в 2022 году "Газпрома" составила 1,226 триллиона рублей – это около 13 миллиардов долларов.
- За первый квартал 2024 года российская газодобывающая монополия получила убытков от продаж в размере чуть ли не 47 миллиардов рублей (501 миллиона долларов) по сравнению с прибылью годом ранее в 125,4 миллиарда рублей (1,34 миллиарда долларов).
- Также, выручка в прошлом году сократилась на 27% – до 8,54 триллиона рублей с 11,7 триллиона рублей в 2022 году.
Показатель EBITDA "Газпрома" составил 618,369 миллиарда рублей после 2,798 триллиона рублей годом ранее.
Что такое EBITDAЭто аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и начисленной амортизации.
Почему российская газодобывающая компания беднеет
Стало известно, что по итогам первого полугодия 2023 года российский "Газпром" понес серьезные убытки. Это произошло впервые с начала пандемии и второй раз за последние 25 лет.Обратите внимание! По прогнозам Института энергетических исследований Российской академии наук до 2025 года убытки газового концерна будут расти. Они будут достигать 1 триллиона рублей.
- За первую половину 2023 года чистая прибыль "Газпрома" составила всего 296 миллиардов российских рублей. Такой показатель является самым низким за последние 3 года.
- Такое резкое снижение прибыли компании связывают со снижением курса рубля (24% относительно доллара и 26% относительно евро) и из-за резкого уменьшения объемов поставок газа в Европу.