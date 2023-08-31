Компания OpenAI, создавшая ChatGPT, за год заработала почти миллиард долларов

ChatGPT стал подлинным фурором в сфере искусственного интеллекта. Его применение стало очень популярным, что приносит большие дивиденды для разработчиков.

Генеративный искусственный интеллект произвел настоящий фурор не только в мире инновационных технологий. Его использование стало привычным для многих сфер, потому первопроходцы собирают немалые финансовые бонусы.

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Безумные прибыли OpenAI

OpenAI, создавшая ChatGPT, может похвастаться тем, что приблизилась к показателю годовой выручки в 1 миллиард долларов. Популярность ChatGPT и внедрение его в разные сферы позволяет прогнозировать, что со временем этот показатель будет только расти.

Источники сообщают, что стартап, поддерживаемый корпорацией Microsoft, ежемесячно зарабатывает примерно 80 миллионов долларов. Впрочем, расходы компании тоже немалые: только в 2022 OpenAI на разработку ChatGPT и GPT-4 пришлось инвестировать 540 миллионов долларов.

Правила игры в современном бизнес-мире быстро меняются. Сегодня как никогда важно заботиться о балансе работы и отдыха, чтобы иметь силы и вдохновение покорять новые бизнес-вершины. И Škoda Karoq легко поможет с этим. С понедельника по пятницу будь на связи даже в пути посредством беспроводного подключения телефона. А в выходные смело трогайся с семьей на открытие новых мест, благодаря Off-Road режиму. И это далеко не все…

С момента выхода технологии на рынок OpenAI хватает предложений сотрудничества как от малого, так и от крупного бизнеса. Предприниматели хотят как можно скорее внедрить технологию в свои процессы и сэкономить на человеческих ресурсах.

Также отмечается, что в этом месяце OpenAI удалось выпустить корпоративную версию ChatGPT, которая обладает дополнительными функциями и усиленной защитой конфиденциальности. Это величайшее достижение стартапа, которое направлено на увеличение доходов и выход на самые высокие вершины мирового корпоративного мира.