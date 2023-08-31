Генеративний штучний інтелект здійняв справжній фурор не лише у світі інноваційних технологій. Його використання стало звичним для багатьох сфер, тому першопрохідці збирають чималі фінансові бонуси.

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Шалені прибутки OpenAI

OpenAI, яка створила ChatGPT, може похизуватися тим, що наблизилася до показника річної виручки в 1 мільярд доларів. Популярність ChatGPT та впровадження його у різні сфери дозволяє прогнозувати, що з часом цей показник лише зростатиме.

Джерела повідомляють, що стартап, який підтримує корпорація Microsoft, щомісяця заробляє приблизно 80 мільйонів доларів. Втім, витрати компанії теж чималі: лише у 2022 році OpenAI на розробку ChatGPT та GPT-4 довелося інвестувати 540 мільйонів доларів.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

З моменту виходу технології на ринок OpenAI не бракує пропозицій співпраці як від малого, так і від великого бізнесу. Підприємці хочуть якомога швидше запровадити технологію у свої процеси та зекономити на людських ресурсах.

Також зазначається, що цього місяця OpenAI вдалося випустити корпоративну версію ChatGPT, яка має додаткові функції та посилений захист конфіденційності. Це найбільше досягнення стартапу, яке спрямоване на збільшення прибутків та вихід на найвищі вершини світового корпоративного світу.