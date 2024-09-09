Эротическая прибыль: владелец OnlyFans украинского происхождения заработал на платформе уже миллиард

Платформа OnlyFans стала для Леонида Радвинского трамплином к успеху. За 3 года ему удалось получить дивиденды на более чем миллиард долларов.

Идея, которая сгенерировала миллиард

В прошлом финансовом году компания OnlyFans Ltd. выплатила Леониду Радвинскому дивиденды на сумму в 472 миллиона долларов. Это означает, что суммарно за последние 3 года он получил более миллиарда долларов.

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В 2021 году он заработал на работе платформы 284 миллионов долларов, через год – 338 миллионов. Радвинский, который является гражданином США, – единственный владелец холдинговой компании OnlyFans Fenix International Ltd.

Интересно! Гай и Тим Стокели, которые основали сайт OnlyFans в 2016 году и вложили в это лишь 12,5 тысячи долларов, продали Радвинскому контрольный пакет акций в 2018-м. Сумма сделки не разглашается, но предполагают, что братья получили много миллионов долларов.

Сколько зарабатывает сайт

Прибыль OnlyFans за финансовый год, который завершился 30 ноября 2023 года, составляет 485,5 миллиона долларов. Это на 20% больше предыдущего показателя.

Что касается дохода, то он также вырос на 20% до 1,3 миллиарда. Общее количество авторов на платформе – 4,1 миллиона, а пользователей – 305 миллионов.