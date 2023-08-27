"Пикантный" заработок: сколько миллионов "поднял" украинский основатель OnlyFans за год
Источник:ВВС
Платформа OnlyFans не теряет популярности. Это приносит Леониду Радвинскому – американцу украинского происхождения – сотни миллионов долларов.
Сервис с контентом для взрослых OnlyFans отчиталась об успехах роста. Платформой пользуется все больше людей, что генерирует большие доходы.
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Сколько удалось заработать OnlyFans
В течение прошлого финансового года, завершившегося в ноябре 2022-го, платформа OnlyFans продемонстрировала положительную динамику по всем показателям. Число людей, создающих контент на платформе, выросло с 1 до 3,1 миллиона.
Бизнес также порадовал владельцев и менеджмент высокой прибылью. Доходы платформы превысили 1 миллиард долларов, а владелец сервиса Леонид Радвинский увеличил свой капитал на 338 миллионов долларов благодаря дивидендам.
OnlyFans зафиксировала устойчивый рост и прибыльность. Это отражает как рост платформы с точки зрения количества создателей контента и поклонников, так и рост доходов существующих создателей контента.
– говорится в отчете аналитиков.
Напомним, платформа OnlyFans забирает 20% комиссии за переводы, получаемые создателями от своих поклонников.