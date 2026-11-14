До 80 000 гривен за рулем: сколько на самом деле платят водителям Uklon и Bolt

Заработок в такси может существенно отличаться от сумм, указанных в объявлениях о вакансиях. На итоговый доход влияют комиссии сервисов, расходы на топливо, количество заказов и часы работы. В Украине водителям предлагают как автомобили автопарков, так и возможность работать на собственном транспорте.

Сколько сегодня готовы платить водителям такси

Спрос на водителей в Украине остается стабильно высоким, а на сайтах по поиску работы Work.ua и Robota.ua регулярно появляются предложения о сотрудничестве с гигантами рынка Uklon и Bolt. В целом уровень заработка для соискателей колеблется от 40 000 до 80 000 гривен в месяц в зависимости от региона, графика и формата работы. Самые высокие ставки работодатели традиционно предлагают в столице, тогда как в регионах планка несколько ниже.

Как различаются доходы в Киеве, Львове и других городах

В Киеве водителям предлагают доход от 45 000 до 80 000 гривен. В то же время во Львове при графике 5/2 обещают ежемесячно от 40 000 до 50 000 гривен. Тем, кто планирует управлять транспортными средствами автопарка, обычно предоставляют автомобили Toyota, Hyundai, Peugeot, Volkswagen и Renault. Основные требования к соискателям одинаковы: водительское удостоверение категории B со стажем от одного года, смартфон с доступом в интернет и готовность выполнять заказы.

Какие правила и требования к автомобилям предъявляет Uklon

Как отмечается на официальном сайте сервиса Uklon, заработок партнера напрямую зависит от количества выполненных поездок, а весомым дополнением к заработку являются чаевые от пассажиров и бонусы платформы. Если водитель выезжает на собственном автомобиле, машина должна быть в хорошем состоянии снаружи и в салоне, без коррозии и повреждений, не иметь кузов типа "купе" и быть оснащена сезонными, не изношенными шинами. Кроме того, действуют четкие возрастные ограничения: для Киева, Львова, Днепра, Одессы и Харькова автомобиль должен быть не старше 2005 года выпуска, а для других городов – не старше 2001 года.

Сколько реально заработать в Bolt на собственном транспорте

Согласно данным на сайте сервиса Bolt, чистый доход водителя формируется из стоимости поездок за вычетом комиссии платформы, которая составляет ориентировочно 20–25% в зависимости от города и тарифа. Все средства, заработанные сверх этой суммы, выплачиваются на банковскую карту ежедневно или еженедельно по выбору водителя.

Финансовый результат в Bolt определяют несколько ключевых факторов:

Город работы: в Киеве, Одессе, Харькове и Днепре средний чек и плотность заказов ощутимо выше, чем в небольших городах.

в Киеве, Одессе, Харькове и Днепре средний чек и плотность заказов ощутимо выше, чем в небольших городах. Часы пик: в утреннее и вечернее время, а также в выходные и праздники стоимость поездок растет из-за повышенного коэффициента спроса.

в утреннее и вечернее время, а также в выходные и праздники стоимость поездок растет из-за повышенного коэффициента спроса. Тариф поездки: заказы в категориях повышенного и комфорт-класса оплачиваются по более высоким расценкам.

заказы в категориях повышенного и комфорт-класса оплачиваются по более высоким расценкам. Бонусная программа: компания начисляет дополнительные выплаты сверх тарифа за количество поездок или работу в часы пик.

При полной занятости на собственном автомобиле в больших городах Украины водитель реально может рассчитывать на 25 000 – 45 000 гривен ежемесячно. Если же рассматривать перевозки как подработку в свободное время, заработок будет колебаться в пределах от 8 000 до 15 000 гривен.

Почему работа в такси остается надежным источником дохода

Сфера пассажирских перевозок в Украине уже давно выполняет роль гибкого финансового инструмента для водителей в периоды экономической нестабильности. Возможность получать деньги ежедневно или еженедельно привлекает все больше украинцев как для постоянной занятости, так и для дополнительного заработка. Несмотря на расходы на топливо и комиссии платформ, итоговый доход водителя остается полностью под его контролем и зависит от количества часов, проведенных за рулем.

К слову, в Украине велись работы по " изменениями в правилах работы такси " и онлайн-платформам, в частности, таким как Bolt, Uklon. Основной проблемой называют то, что сервисы не признают себя перевозчиками и не лицензируются как перевозчики. Из-за этого возникают такие проблемы, как страхование пассажиров, неконтролируемое техническое состояние автомобилей и отсутствие проверки водителей перед началом работы. Поэтому основным приоритетом изменений является безопасность.