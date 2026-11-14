До 80 000 гривень за кермом: скільки насправді платять водіям Uklon та Bolt

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Скільки сьогодні готові платити водіям таксі

Попит на водіїв в Україні залишається стабільно високим, а на сайтах з пошуку роботи Work.ua та Robota.ua регулярно з'являються пропозиції для співпраці з гігантами ринку Uklon та Bolt. Загалом рівень заробітку для шукачів коливається від 40 000 до 80 000 гривень на місяць залежно від регіону, графіка та формату роботи. Найвищі ставки роботодавці традиційно пропонують у столиці, тоді як у регіонах планка дещо стриманіша.

Як відрізняються доходи у Києві, Львові та інших містах

У Києві водіям пропонують дохід від 45 000 до 80 000 гривень. Водночас у Львові за графік 5/2 обіцяють щомісяця від 40 000 до 50 000 гривень. Тим, хто планує кермувати транспортом автопарку, зазвичай надають автомобілі Toyota, Hyundai, Peugeot, Volkswagen та Renault. Ключові вимоги до претендентів однакові: посвідчення водія категорії B зі стажем від одного року, смартфон із доступом до інтернету та готовність виконувати замовлення.

Які правила та вимоги до автомобілів висуває Uklon

Як зазначають на офіційному сайті сервісу Uklon, заробіток партнера безпосередньо залежить від кількості виконаних поїздок, а вагомим додатком до каси є чайові від пасажирів і бонуси платформи. Якщо водій виїжджає на власному автомобілі, техніка має бути охайною ззовні та в салоні, без корозії та пошкоджень, не в кузові "купе" та на сезонних незношених шинах. Крім того, діють чіткі вікові обмеження: для Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова авто має бути не старшим за 2005 рік випуску, а для інших міст – не старшим за 2001 рік.

Скільки реально заробити в Bolt на власному транспорті

Згідно з даними на сайті сервісу Bolt, чистий дохід водія формується з вартості поїздок за вирахуванням комісії платформи, яка становить орієнтовно 20–25% залежно від міста й тарифу. Усі зароблені понад це кошти виплачуються на банківську картку щоденно або щотижнево на вибір водія.

Фінансовий результат у Bolt визначають кілька ключових факторів:

Місто роботи: у Києві, Одесі, Харкові та Дніпрі середній чек і щільність замовлень відчутно вищі, ніж у невеликих містах.

у Києві, Одесі, Харкові та Дніпрі середній чек і щільність замовлень відчутно вищі, ніж у невеликих містах. Години пік: у ранковий і вечірній час, а також у вихідні та свята вартість поїздок зростає через підвищений коефіцієнт попиту.

у ранковий і вечірній час, а також у вихідні та свята вартість поїздок зростає через підвищений коефіцієнт попиту. Тариф поїздки: замовлення в категоріях підвищеного та комфорт-класу оплачуються за вищими розцінками.

замовлення в категоріях підвищеного та комфорт-класу оплачуються за вищими розцінками. Бонусна програма: компанія нараховує додаткові виплати зверху тарифу за кількість поїздок або роботу в пікові години.

При повній зайнятості на власному авто у великих містах України водій реально може розраховувати на 25 000 – 45 000 гривень щомісяця. Якщо ж розглядати перевезення як підробіток у вільні години, заробіток коливатиметься в межах від 8 000 до 15 000 гривень.

Чому робота в таксі залишається надійним джерелом доходу

Сфера пасажирських перевезень в Україні вже тривалий час виконує роль гнучкого фінансового інструменту для водіїв у періоди економічної нестабільності. Можливість отримувати кошти щодня або щотижня приваблює дедалі більше українців як для постійної зайнятості, так і для додаткового заробітку. Попри витрати на паливо та комісії платформ, підсумковий дохід водія залишається повністю під його контролем і залежить від кількості проведених за кермом годин.

До слова, в Україні працювали над змінами правил роботи таксі та онлайн платформ, зокрема, таких як Bolt, Uklon. Основною проблемою називають те, що сервіси не визнають себе перевізниками й не ліцензуються як перевізники. І з цього зʼявляються такі проблеми, як страхування пасажирів, не контрольований технічний стан автомобілів та немає перевірки водіїв перед початком роботи. Відтак, основним пріоритетом змін є безпека.