Крупнейшие украинские предприятия заработали 7,2 триллиона гривен: сколько было в прошлом году

Суммарный чистый доход тысячи крупнейших украинских предприятий перевалил за 7 триллионов гривен в год. Следовательно, предыдущий показатель удалось существенно улучшить.

Замечательный результат

Чистый доход 1000 крупнейших украинских предприятий по итогам 2023 года составил 7,2 триллиона гривен. Это аж на 19,4% больше, чем было в 2022.

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Исследование также показало, что реализация продукции этих предприятий составляет 54% от общего объема. За год этот показатель вырос на 2%.

Сферы деятельности и расположение

Перечень первой тысячи украинских бизнесов обновился на 23%. Список покинули 233 предприятия. Лидерами стали пищевая промышленность (139 компаний), нефтегазовый сектор (115), электроэнергетика (104), сельское хозяйство (97).

Что касается географии, то почти половина из 1000 крупнейших бизнесов в Украине (412) сосредоточены в Киеве, они генерируют 52% общего дохода. Также среди лидеров Днепропетровская, Киевская, Львовская и Одесская области.