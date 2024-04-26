Приватбанк за квартал заработал 14 миллиардов: сколько было в прошлом году

Государственный Приватбанк сумел сгенерировать немалую прибыль. Однако о положительной динамике показателя речь пока не идет.

Прибыли Приватбанка

Согласно отчету Приватбанка, в 1 квартале 2024 года чистая прибыль учреждения составила 13,86 миллиарда гривен. Это хороший показатель, однако уменьшился на 14% с аналогичным показателем прошлого года.

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Положительное влияние на результаты 1 квартала 2024 года имеет частичное расформирование резервов по кредитам как результат высокого качества кредитного портфеля,

– сообщили в банке.

Впрочем, дополнительных резервов требовало реинвестирования банком средств от погашений по ОВГЗ в облигации с более длительным сроком. Также негативную переоценку валютной позиции банка спровоцировала девальвация гривны. В общем речь идет о сумме в 1,4 миллиарда гривен.

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Что касается кредитного портфеля, то с начала года он увеличился на 2%. Если учесть, что это произошло на фоне сезонных погашений от аграриев, то динамику можно оценить как положительную.

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