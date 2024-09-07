Часть часов Медведчука уже продали: сколько заработало государство

Аукционы по продаже коллекции часов предателя Виктора Медведчука уже стартовали. Часть даже может похвастаться победителями.

Часы Медведчука пополняют бюджет

Как сообщила руководительница АРМА Елена Дума, через аукцион уже удалось реализовать 8 из 20 часов из коллекции предателя Виктора Медведчука. За них соревновались 18 участников.

Читайте также Состояние быстро тает: сколько миллионов долларов осталось у Коломойского

Первыми были реализованы часы марки Rolex стартовая цена которых составляла 416 583 гривен. По результатам торгов они были проданы за 550 тысяч гривен,

– рассказала она.

Какие еще часы удалось продать

Сейчас самым дорогим лотом стали часы Patek Philippe. Их стартовая цена была на уровне 1 121 503 гривны, и победным стало первое же предложение. Также "с молотка" уже ушли:

Parmigiani Fleurier с изображением Оксаны Марченко – 485 000 гривен;

Dolce & Gabbana – 233 777 гривен;

"Москва Кремль" – 105 678 гривен;

Rolex – 700 001 гривна;

Cartier – 200 001 гривна;

"Госрезерв Украины" – 41 500 гривен.

Почти 3,6 миллиона гривен, которые удалось выручить, поступят в бюджет, за них приобретут военные облигации. Остальные 12 часов также скоро продадут.