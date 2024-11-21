Какие доходы у крупнейших финансово-промышленных групп в Украине

Эксперты YouControl проанализировали финансовые результаты 23 285 предприятий, входящих в состав крупных финансово-промышленных групп, за 2023 год. Общий доход этих компаний составил 5,8 триллиона гривен.

Какие сферы для ФПГ наиболее прибыльные

Наибольшие прибыли зафиксированы в пищевой промышленности, где выручка составила 820 миллиардов гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание The Page.

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Розничная торговля принесла компаниям 781,9 миллиарда гривен, энергетика – 638,4 миллиарда гривен, а аграрный сектор – 623 миллиарда гривен.

Отрасли с наибольшим количеством компаний:

Недвижимость: 6 157 предприятий.

Сельское хозяйство: 3 555 компаний.

Строительство: 2 695 участников.

Лидеры по финансовым результатам в разных секторах:

Недвижимость: ООО "ТЕХРЕМПОСТАВКА" (группа "СКМ") – 12,1 миллиард гривен выручки.

Сельское хозяйство: ООО "ВИННИЦКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" (группа "МХП") – 39,2 миллиарда гривен.

Строительство: ООО "ГК "АВТОСТРАДА" (группа "MS Capital") – 8,1 миллиарда гривен.

Пищевая промышленность: ООО "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" (группа "Кернел") – 62,1 миллиарда гривен.

Розничная торговля: ООО "АТБ-МАРКЕТ" (группа "АТБ").

Нефтегазовый сектор: ООО "ОККО-ЭКСПРЕСС" (группа УИГ) – 61,7 миллиарда гривен.

Фармацевтика: ООО "БАДМ".

Где больше всего компаний ФПГ

Регионы с наибольшим количеством компаний в составе ФПГ:

Киев: 15 311 компаний.

Днепропетровская область: 3 023 компании.

Львовская область: 2 487 компаний.

Харьковская область: 2 459 компаний.

Киевская область: 2 371 компания.

Интересно! 20% финансово-промышленных групп имеют связи с политическими деятелями.

47 ФПГ возглавляют лица, находящиеся под санкциями, среди которых: