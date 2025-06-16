Lavazza планирует слияние с известными немецким кофейным брендом – сделка на 5 миллиардов евро

Итальянский кофейный гигант Lavazza ведет переговоры о возможном слиянии с немецким брендом Dallmayr. Последний является одним из старейших игроков рынка Европы.

На каком этапе сделка

Источники Corriere della Sera сообщили, что обсуждение на начальном этапе, и Lavazza уже привлекла инвестиционный банк Goldman Sachs в качестве консультанта для возможной сделки, передает 24 Канал. В случае успешного объединения, стороны могут обойтись акциями, а контрольный пакет перейдет итальянской стороне.

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Предполагают, что совместная компания сможет достичь годового оборота 5 миллиардов евро благодаря сильным позициям в Италии, Франции и Германии. Объединение позволит новой структуре эффективнее реагировать на вызовы рынка, в частности, рост цен на кофе, которое составило 70% в 2024 году для основных сортов Robusta и Arabica.

Что известно о Dallmayr

Немецкая Dallmayr имеет богатую историю, достигающую XVIII века, и является одной из древнейших кофейных компаний континента. Бизнес компании охватывает более 50 стран с годовым оборотом 1,2 миллиарда евро. В портфеле Dallmayr более 121 тысячи кофейных автоматов, а также сегмент премиальных деликатесов. Компания управляет крупнейшим в Европе магазином деликатесов в центре Мюнхена, который ежегодно привлекает 3,5 миллиона посетителей.

Планы Lavazza

Это не первая масштабная сделка Lavazza за последние годы. В 2024-м компания инвестировала в 49% итальянского оператора кофейных автоматов IVS с опцией получения полного контроля в период 2027 – 2034 годов.

По итогам прошлого года Lavazza продемонстрировала достаточно хорошие финансовые результаты: оборот вырос до 3,35 миллиардов евро (+9,1%), чистая прибыль достигла 82 миллиона евро (+21%), а рентабельность улучшилась до 312 миллионов евро (+18,6%).

Важно. Слияние с Dallmayr может значительно усилить присутствие компании на европейском и американском рынках. В США Lavazza уже перенесла половину производственных мощностей в Филадельфию и планирует полностью локализовать производство из-за таможенных рисков.