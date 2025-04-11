Сложные погодные условия: Новая Почта предупредила о задержках посылок в трех областях
- "Новая Почта" предупредила о задержках доставок в Николаевской, Одесской, Днепропетровской областях из-за сложных погодных условий.
- Ожидаемое время доставки до 20:00, клиенты будут проинформированы через SMS, в случае адресной доставки курьер свяжется с получателем.
"Новая Почта" предупредила клиентов о возможных задержках в доставке грузов в трех областях. Компания объяснила это сложными погодными условиями.
Новая почта предупредила о задержках посылок
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу компании. Как указано на официальном сайте компании, ограничения движения на дорогах могут привести к задержкам в доставке посылок 11 апреля.
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В каких областях задерживаются посылки:
- в Николаевской,
- Одесской,
- Днепропетровской областях.
"В связи с непогодой и ограничением движения на дорогах в этих регионах сегодня возможны задержки доставки", - говорится в сообщении.
Когда ожидать посылки
Указано, что предварительное время доставки – до 20:00. Клиенты будут проинформированы о поступлении своих посылок через SMS-сообщение. Также, если заказывалась адресная доставка, курьер свяжется с получателем.
В компании отметили понимание ситуации и извинились за неудобства.