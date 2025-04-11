Нова пошта попередила про затримки посилок
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу компанії. Як зазначено на офіційному сайті компанії, обмеження руху на дорогах можуть призвести до затримок у доставці посилок 11 квітня.
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У яких областях затримуються посилки:
- у Миколаївській,
- Одеській,
- Дніпропетровській областях.
"У зв'язку з негодою та обмеженням руху на дорогах у цих регіонах сьогодні можливі затримки доставки", — йдеться в повідомленні.
Коли очікувати посилки
Зазначено, що попередній час доставки – до 20:00. Клієнти будуть проінформовані про надходження своїх посилок через SMS-повідомлення. Також, якщо замовлялася адресна доставка, кур'єр зв'яжеться з отримувачем.
В компанії наголосили на розумінні ситуації та вибачились за незручності.