Социальное такси запускают в четырех областях: кому доступна услуга

В четырех областях Украины запускают пилотный проект социального такси. Инициативу реализует Украинский Красный Крест при поддержке Австрийского Красного Креста.

В каких регионах появится социальное такси

Речь идет о Львовской, Закарпатской, Черновицкой и Черниговской областях. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Украинского Красного Креста.

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Услуга ориентирована на людей, которые временно потеряли мобильность из-за травм, или имеют трудности с передвижением, в частности из-за возраста или состояния здоровья.

"Социальное такси поможет добраться на плановые медицинские обследования тем, кто физически не может сделать это самостоятельно", – объяснил Александр Бабенко, и.о. руководителя департамента здравоохранения УЧХ.

Как будет работать услуга

Услуга включает помощь волонтеров в выходе из дома, транспортировке в медицинское учреждение с использованием инвалидной коляски или носилок, сопровождение на обследование, а также возвращение домой.

Первыми воспользоваться услугой смогут участники направления "Уход на дому" – одинокие пожилые люди и лица с инвалидностью.

В будущем, после оценки первых результатов, программу планируют масштабировать на другие регионы Украины.