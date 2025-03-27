SoftBank инвестирует в OpenAI: оценка компании вырастет до 300 миллиардов долларов

Компания OpenAI близка к завершению раунда финансирования на сумму 40 миллиардов долларов, который возглавляет SoftBank Group Corp.

Переговоры продолжаются

Переговоры об участии ведут такие инвесторы, как Magnetar Capital, Coatue Management, Founders Fund и Altimeter Capital Management, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Раунд финансирования подчеркивает энтузиазм инвесторов по компании, которая растет чрезвычайными темпами на фоне внедрения ИИ по всему миру.

Ключевые факты

По данным исследовательской фирмы PitchBook, раунд финансирования стартапа станет крупнейшим за все время.

Соглашение должно оценить компанию в 300 миллиардов долларов, включая привлеченные средства – почти вдвое больше предыдущей оценки производителя ChatGPT в 157 миллиардов долларов с момента привлечения средств в октябре,

– говорится в сообщении.

Один из источников сообщил, что в рамках сделки SoftBank инвестирует в компанию начальные 7,5 миллиардов долларов, а также 2,5 миллиардов долларов от синдиката инвесторов.

Позже в этом году будет второй транш 30 миллиардов долларов, который будет включать 22,5 миллиардов долларов от SoftBank и 7,5 миллиардов долларов от синдиката, сказал источник.

Японский конгломерат SoftBank отдельно выделил миллиарды на проект Stargate, совместное предприятие в Техасе, с партнерами, включая OpenAI, Oracle Corp и MGX.

Больше о контексте

В этом году OpenAI рассчитывает более чем утроить свой доход до 12,7 миллиардов долларов за счет развития платного программного обеспечения для искусственного интеллекта.

По словам источника, прошлом году компания получила доход в размере 3,7 миллиардов долларов. OpenAI ожидает, что продажи продолжат расти быстрыми темпами, более чем удвоившись в следующем году до 29,4 миллиарда долларов.