Состояние Илона Маска рекордно обрушилось из-за взрыва ракеты SpaceX

Вчера, 20 апреля, акции Tesla Inc. упали на 9,75% из-за неутешительных финансовых результатов компании. Это и взрыв ракеты SpaceX сразу же отразилось на состоянии миллиардера Илона Маска.

Илон Маск теряет состояние

Состояние Илона Маска больше всего пострадало с начала года – на 12,6 миллиарда долларов. Поэтому миллиардер все еще остается вторым самым богатым человеком в мире, в то время как Бернар Арно только умножает состояние.

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Недавно Арно приумножил свое состояние на 12 миллиардов за один день, что стало самым большим однодневным ростом за всю историю.

Почему состояние Маска обвалилось

Ракета Starship от SpaceX взорвалась через четыре минуты после запуска. В Twitter удалили бывшие синие галочки верификации. Акции Tesla Inc. упали на 9,75%, до 162,99 доллара, из-за неутешительных финрезультатов за I квартал.

Падение акций Tesla

Доля Илона Маск в компании Tesla, включая акции и опционы, составляет большую часть его состояния. Речь идет о 163,9 миллиарда долларов.

Рост Tesla на 32% в этом году увеличил состояние миллиардера на 26,8 миллиарда долларов. Стоит также заметить, что Маск признал, что "трудно сказать, какой будет маржа", когда его спросили, какой уровень доходности устраивает компанию.

Как Twitter повлиял на снижение состояния

Маск в 2022 году стал генеральным директором социальной сети Twitter, которую он приобрел в прошлом году. В Twitter, как и обещал Маск несколько недель назад, многие пользователи лишились бывших синих галочек за то, что решили не платить 8 долларов в месяц.